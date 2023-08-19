Bartın'da Denizde Boğulan Kişi Kurtarılamadı

Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren Nail Pazarlıklı, dalgalara kapılarak boğuldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan Pazarlıklı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Mugada sahilinde serinlemek için denize giren Nail Pazarlıklı (54), boğuldu.

Akşam saatlerinde Mugada sahilinde serinlemek için denize giren Nail Pazarlıklı, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahilde bulunan cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan Pazarlıklı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nail Pazarlıklı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Pazarlıklı'nın, ailesi ile birlikte denize girmek için Mugada sahiline geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.