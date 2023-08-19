Bartın'da denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti
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Mugada sahilinde denize giren Nail Pazarlıklı (54) dalgalara kapılarak boğuldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Pazarlıklı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Pazarlıklı'nın tatil için arkadaşıyla birlikte Bartın'a geldiği belirtildi.
Bartın'da girdiği denizde dalgalara kapılan bir kişi boğuldu.
Mugada sahilinde denize giren Nail Pazarlıklı (54) dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Pazarlıklı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pazarlıklı'nın, arkadaşıyla Zonguldak'ın Gökçebey beldesinden tatil için geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Yaşam