Bartın'da denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti

Mugada sahilinde denize giren Nail Pazarlıklı (54) dalgalara kapılarak boğuldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Pazarlıklı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Pazarlıklı'nın tatil için arkadaşıyla birlikte Bartın'a geldiği belirtildi.