Bartın'da denizde boğulan 3 çocuk annesi Tuba Yukarıharman son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'ın tatil beldesi İnkumu'nda denize giren Tuba Yukarıharman boğulma tehlikesi geçirdi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yukarıharman, memleketi Karabük'te defnedildi.
Bartın'da denizde boğulan 3 çocuk annesi Tuba Yukarıharman (36), memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Salı günü Bartın'ın tatil beldesi İnkumu'nda denize giren Yukarıharman, boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yukarıharman, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Tuba Yukarıharman için memleketi Karabük'te Yeşil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 3 çocuk annesi Yukarıharman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Kapullu Küpler Mezarlığı'nda defnedildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam