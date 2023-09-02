Bartın'da Çocuk Şenliği İzdihamı

Bartın'da çocuk şenliği

Pamuk şekeri dağıtımında izdihama neden olan çocuklar ilk kez yakından gördükleri kuklaya da zor anlar yaşattı

BARTIN - Bartın'da gerçekleştirilen çocuk şenliğinde ilk kez yakından kukla gören çocuklar, Ankara havası oynayan kuklaya zor anlar yaşatırken, alanda dağıtılan pamuk şekerine hücum edince izdihama neden oldu.

Bartın belediyesi tarafından bu yılki çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen şenliklerde, çuval yarışı, halat çekme gibi çeşitli nostaljik oyunları oynayarak, dans etme fırsatı buldu. Yaz tatili öncesinde gönüllerince oynayan, dans eden ve hediyeler dağıtılan çocuklar ilginç görüntülere neden oldu.

Başkana yoğun ilgi

Çocuklar etkinlik alanına gelen Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Kimi çocuklar Başkan Fırıncıoğlu'nun boynuna sarılıp, öperken kemi de fotoğraf çekti. Kimi çocuklar ise konuşmak için sahneye çıkan belediye başkanı Fırıncıoğluna hangi takımı tuttuğunu sordu.

Kuklanın zor anları

Çocuklar Başkan Fırıncıoğlu'nun yanı sıra sahnelenen kukla gösterisine de ilgi gösterdi. Ankara havaları oynayan "Ankara Murtaza" isimli kuklanın gösterisinde ise çocuklar ilk kez bu kadar yakından kukla görmenin heyecanını yaşadı. Çocuklar merakını ise kuklaya dokunarak gidermek istedi. Kuklanın dans gösterisi esnasında bazı çocuklar kuklanın kollarından bazıları ise ayaklarından tutmak istedi. Çocukların ilgisi nedeniyle bir ara kuklanın baş kısmını kontrol eden ip koptu. Kopuk iple devam eden gösteri bir süre sona bitirildi.

Başkan Fırıncıoğlu'na torun sürprizi

Konuşmak için çocuklarla birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, çocukların arasında torununu da gördü. Torunu ile ilgilenen ve kucağına alan Başkan Fırıncıoğlu, yaptığı konuşmada ise, "Allah çocuklarımızın en güzel günlerini görmeyi de ailelerine nasip etsin. Hayırlı evlatlar olarak büyüsünler. Vatanımıza, milletimize sahip çıkan çocuklar yetiştirmeyi hepimize nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.

Pamuk şeker izdihamı

Etkinlikte Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu ve belediye yetkilileri tarafından alandaki çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı. Pamuk şekeri dağıtıldığını fark eden çocuklar kısa sürede standın etrafını sararak izdihama neden oldu. Pamuk şekeri almak için yarışan çocuklar, zabıta ekipleri ve belediye yetkilerin araya girmesi ile birbirlerini ezmesinin önüne geçildi.

Etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti.