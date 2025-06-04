Bartın'da Cankurtaran Tatbikatı Gerçekleşti

Bartın'da Cankurtaran Tatbikatı Gerçekleşti
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Bartın'da tatil sezonunun açılmasıyla birlikte 13 cankurtaran, Güzelcehisar sahilinde düzenlenen tatbikatla göreve başladı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, cankurtaran hizmetlerinin boğulma olaylarını önlemede etkili olduğunu belirtti.

BARTIN'da tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahillerde görev yapacak 13 cankurtaran yapılan tatbikatla göreve başladı.

Kentte 6 ay boyunca İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde Büyükkızlıkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar Göçgündemirci ve Kapısuyu sahilinde görev yapacak 13 cankurtaran için sezon açılışı dalayısıyla Güzelcehisar sahilinde tatbikat düzenlendi. Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 11 yıldır özel idare tarafından verilen cankurtaran hizmetlerinin çok sayıda boğulma olayının önüne geçildiği söyledi. Daha sonra cankurtaranlar tarafından, kayadan düşen bir vatandaşın kurtarılması ve deniz araçlarıyla hastaneye ulaştırılmasıyla ilgili tatbikatı yapıldı. Tatbikatın sonunda cankurtaranlar, deniz üzerinde Türk bayrağı açtı.

Tatbikata Bartın Emniyet Müdürlüğüne ait Zodiak Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı zodiak bot da katıldı. Cankurtaranlar 6 sahilde 2 zodiak bot, 2 insansız kurtarma robotu ve 4 jet ski ile görev yapacak.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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