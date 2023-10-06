Bartın'da Anız Yakan Kişi Tarlada Ölü Bulundu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kişi, anız yaktığı tarlada ölü bulundu. Muzaffer Bayar, alevleri kontrol etmek isterken düşüp bayıldı ve cesedi yanmış olarak bulundu.
Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kişi, anız yaktığı tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kumluca beldesi Hisar köyünde Muzaffer Bayar (78), evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Bayar, alevleri kontrol etmek istediği sırada sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı.
Bayar'ın eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla yapılan arama sonucu Bayar'ın cesedi, anız yaktığı tarlada yanmış olarak bulundu.
Tarlada düşerek bayıldığı belirlenen Bayar'ın cesedi, incelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.