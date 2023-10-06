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Bartın'da Anız Yakan Kişi Tarlada Ölü Bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kişi, anız yaktığı tarlada ölü bulundu. Muzaffer Bayar, alevleri kontrol etmek isterken düşüp bayıldı ve cesedi yanmış olarak bulundu.