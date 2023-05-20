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Bariyerlere çarpan kamyonetin taşıdığı yat kullanılamaz hale geldi

Bariyerlere çarpan kamyonetin taşıdığı yat kullanılamaz hale geldi

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin taşıdığı yarım milyonluk yat kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu sıfır yatta hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin taşıdığı yarım milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Kocaeli'den yüklediği yatı Antalya'ya götüren sürücü Yavuz Şipit (55) yönetimindeki 77 ACH 619 plakalı kamyonet, Avarlar kavşağı mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen sıfır yatta hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunun tek şeridi kapandı. Araç ve yat çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ankara İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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