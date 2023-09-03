Barajda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Barajlarda suyun azalmasıyla birlikte oluşan bataklıklarda mahsur kalan bir köpek, 4 kişi tarafından kurtarıldı. Köpeği kurtaranlardan Ayhan Şenses, insanın beline kadar bataklık bir alanda olduklarını ve canlı olması yeterli olduğunu belirtti.

Barajlarda suyun azalmasıyla birlikte oluşan bataklıklar tuzağa dönüştü. Sazlıbosna Barajı'na oluşan bataklıkta bir köpek mahsur kaldı.

Köpeğin yardımına baraja balık tutmaya gelen 4 kişi koştu. El ve dizlerinin üzerinde ilerleyen 2 kişi köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda köpek, bataklıktan çıkarıldı. Köpek hızla kaçarken onu kurtaranlardan Ayhan Şenses," İnsanın beline kadar bataklık bir alandı. Bizim için canlı olması bizim için yeterliydi. Koşullar ne olursa olsun bir candı ve kurtarılması gerekiyordu. Çok uğraştık ama çok şükür bir canı kurtardık" dedi.

Avcılar Belediyesi'nde çalışan Ayhan Şenses, 3 yakını ile birlikte balık avlamak üzere Sazlıdere Baraj Gölü'ne gitti. Bu kişiler akşam saatlerinde dönerken baraj gölü kıyısındaki Şamlar'dan geçtiklerinde bir köpeğin, büyük ölçüde suların çekildiği alandaki bataklığa saplandığını gördü. Aracı durduran 4 kişi çeşitli yerleri aramalarına rağmen uzun süreden bu yana bataklıkta olduğu sanılan köpeği kurtarmak için bölgeye bir ekibin sevk edilmesini sağlayamadı. Bunun üzerine Ayhan Şenses, daha önce bir köpek tarafından kolundan ısırılmasına rağmen kıyafetleri çıkardıktan sonra el ve dizlerinin üzerinde ilerleyerek köpeğin yanına ulaştı. Şenses, bir yandan bataklığa saplanmamak için çaba harcarken, bir taraftan köpeği çıkarmaya çalıştı. Eline geçirdiği büyük bir ağaç parçası ile köpeği saplandığı yerden çıkarmak için uğraşan Şenses'e bir süre sonra yakını Lütfi Yalçın da yardıma gitti. Ayhan Şenses ile Lütfi Yalçın'ın bataklığa saplanan köpeği kurtarma çabası arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda köpek ağaç parçalarının desteği ile bataklık alan dışına çıkarılınca koşarak hızla uzaklaştı.

Ayhan Şenses, daha önce yaşadığı olay nedeniyle aslında köpeklerden korktuğunu belirterek, 'Onu orada o şekilde görerek bırakamazdık. Soyunduk, su içerisine girdik. İlk başta kurtaramadım sonra gittim büyük bir ağaç parçası buldum, onunla çıkartmaya çalıştım. İnsanın beline kadar bataklık bir alandı. Bizim için canlı olması bizim için yeterliydi. Koşullar ne olursa olsun bir candı ve kurtarılması gerekiyordu. Çok uğraştık ama çok şükür bir canı kurtardık" dedi.

Lütfi Yalçın da, 'Zaman zaman balığa gideriz. Ayhan hem bir canı kurtardı hem de bu vesile ile köpek korkusunu da yenmiş oldu" diye konuştu.