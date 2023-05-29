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Baraj gölünde mahsur kalan köpekleri vatandaş kurtardı

Baraj gölünde mahsur kalan köpekleri vatandaş kurtardı

Yaşam Haberleri

Elazığ'da suların yükseldiği Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan iki köpek, ilçe sakinleri tarafından botla kurtarıldı. Son zamanlarda etkili olan yağışlarla birlikte Keban Baraj Gölü debisi hızla yükseliyor. İki köpek, suların yükselmesiyle baraj ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı. İlçe sakinleri, karayla bağlantısı kesilip gölün ortasında mahsur kalan sahipsiz iki köpek için seferber oldu. Bölgeye botla ulaşan vatandaşlar iki köpeği kıyıya çıkarmayı başardı.

Elazığ'da suların yükseldiği Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan iki köpek, ilçe sakinleri tarafından botla kurtarıldı.

Son zamanlarda etkili olan yağışlarla birlikte Keban Baraj Gölü debisi hızla yükseliyor. İki köpek, suların yükselmesiyle baraj ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı. İlçe sakinleri, karayla bağlantısı kesilip gölün ortasında mahsur kalan sahipsiz iki köpek için seferber oldu. Bölgeye botla ulaşan vatandaşlar iki köpeği kıyıya çıkarmayı başardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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