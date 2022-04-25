Baraj doluluk oranları! 25 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

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Baraj doluluk oranları! 25 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Haberler.com - Osman Demir - Yaşam
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Baraj doluluk oranları! 25 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 25 Nisan Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 25 Nisan Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki 25 Nisan Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları! 25 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 25 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 25 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 25 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Baraj Doluluk Oranları, Yaşam, Haberler

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