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Banyo yaptırdığı kuşuyla olan diyaloğu izleyenlerin yüzünü gülümsetti

Yaşam Haberleri

Sivas'ta sıcaktan bunalan kuşuna banyo yaptıran adamın kuşuyla olan diyaloğu izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Kavurucu sıcakların yaşandığı Sivas'ta termometrelerin 35 dereceleri aştı. Kentte insanlar kadar hayvanlarda sıcaktan bunaldı. Kentte yaşayan Çetin Elbay, çok sevdiği ve sıcaktan bunalan kuşuna banyo yaptırdı. Bir tabağın içine konulan suda serinleyen kuşun tavırları ile sahibinin kuşuyla olan diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Banyo yaptırdığı kuşuyla olan diyaloğu izleyenlerin yüzünü gülümsetti

SİVAS - Sivas'ta sıcaktan bunalan kuşuna banyo yaptıran adamın kuşuyla olan diyaloğu izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Sivas'ta termometrelerin 35 dereceleri aştı. Kentte insanlar kadar hayvanlarda sıcaktan bunaldı. Kentte yaşayan Çetin Elbay, çok sevdiği ve sıcaktan bunalan kuşuna banyo yaptırdı. Bir tabağın içine konulan suda serinleyen kuşun tavırları ile sahibinin kuşuyla olan diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Yaşam

Sivas Yaşam Haberler

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