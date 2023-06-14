Bangladeş'te Ulusal Ağaç Fuarı düzenlendi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Ulusal Ağaç Fuarı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Fuar, doğayla uyumlu sürdürülebilir yaşam temasıyla bir ay sürecek ve bahçeciliğe teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarı sırasında sergilenen Çin süs bitkilerini inceleyen bir ziyaretçi, 13 Haziran 2023 (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 14 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Ulusal Ağaç Fuarı'na akın eden doğaseverler, yurt içi ve yurtdışından gelen çeşitli türlerde budanmış muhteşem bitkilerin arasından hevesle favorilerini seçiyor.

Doğayla uyumlu sürdürülebilir yaşam temasıyla bir ay sürecek olan fuar, başkent sakinlerini bahçeciliğe ve ağaç dikmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Fuar, Kovid-19 nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından bu yıl 5 Haziran'da hızlı bir giriş yaparak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarındaki bitkileri inceleyen ziyaretçiler, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarında kafasında bitki dolu bir sepet taşıyan bir çocuk, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarında budanmış Çin bitkilerinin bakımını yapan bir bahçıvan, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarındaki mango ağaçları, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarında budanmış Çin bitkilerinin bakımını yapan bahçıvanlar, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarındaki bitkileri inceleyen ziyaretçiler, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen ağaç fuarı sırasında budanmış Çin bitkilerini inceleyen ziyaretçiler, 13 Haziran 2023 (Fotoğraf: Xinhua)