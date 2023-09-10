Bandırma'da Otluk Alanında Çıkan Yangın Evleri Tehdit Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Livatya mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşarak evleri tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bandırma'da otluk yangını evleri tehdit ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit ediyor.

Bandırma'nın Livatya mevkiindeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Bölge sakinlerinin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.