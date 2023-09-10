Bandırma'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yerleşim yerleri yakınında otluk alanda çıkan yangına ekipleri müdahale başlattı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Livatya mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)