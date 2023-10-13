Bandırma'da Kontrolden Çıkan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma- Çanakkale karayolu merinos çiftliği mevkiinde 10 PH 131 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Araçta sıkışan R.K. ve E.K. Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR