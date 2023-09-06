Bandırma'da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

- Bandırma'da ev yangını korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangın çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkığı tespit edilen yangında daire sahibi M.E. ve diğer bulunanlar yangına müdahale etmek istese de yangının büyüdüğünü fark ederek kendilerini dışarı atarak kurtardılar. Olay yerine gelen çok sayıda İtfaiye ekibi yangına müdahale etti. 1 saat kadar süren yangın yoğun çabalar sayesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespiti yapan Bandırma İtfaiye ekipleri dairede 2 köpeğin cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.