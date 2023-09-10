Bandırma'da çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Livatya mevkinde çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, Bandırma Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bandırma'daki yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Bandırma ilçesine bağlı Livatya mevkinde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altında alındı. Otluk alanda çıkan ve şiddetli rüzgarla birlikte kısa sürede büyüyen yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü. Yangına hem karadan hem havadan müdahale edilirken, Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun ve Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat da söndürme çalışmalarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.