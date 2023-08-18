Bandırma'da canlı tavuk yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

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1) CANLI TAVUK YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPIP, DEVRİLDİ: 3 YARALI

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği canlı tavuk yüklü kamyon, otomobile çarpıp, devrildi. Kazada, kamyon şoförü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma- Çanakkale kara yolunda meydana geldi. Çanakkale'den Bandırma yönüne canlı tavuk taşıyan İsmail Koçyiğit (48) yönetimindeki 10 AAC 263 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp aynı yöne giden Cahit Yılmaz idaresindeki 05 HC 915 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, kamyon şoförü Koçyiğit ile otomobildeki Sakibe Yılmaz (53) ve Defne Usul (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İl müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, kamyonda bulunan çok sayıda tavuk da öldü.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bandırma istikameti, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.