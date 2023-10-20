Bandırma Belediyesi Yeşil Alanları Artırıyor

Bandırma Belediyesi, yeşil alan miktarını artırarak kenti daha estetik bir hale getiriyor. Yapılan çalışmalarla kentin yolları şık bir görünüme kavuşuyor.

Bandırma Belediyesi, bir yandan kentteki kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırırken bir yandan da yaptığı dönel kavşaklar ile ulaşımı düzenli ve güvenli hale getiriyor.

Yaptığı yeni çalışmalarla yeşil alanları daha modern ve estetik bir hale getiren Bandırma Belediyesi,mevcutta olanların da periyodik bakımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile kentin yolları şık bir görünüme kavuşuyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Yeşilimizi koruyor ve yaşatıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve değerli hemşehrilerimize daha iç açıcı ve bol yeşilli bir çevre kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Adil, yeşil ve yaratıcı bir Bandırma hedefimize beraberce ulaşacağımıza, birlikte başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.