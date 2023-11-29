Bandırma Belediyesi Sıcak Çorba İkramıyla Yüzleri Güldürüyor

Bandırma Belediyesi, hafta içi her gün ilçenin farklı noktalarında sabah erken saatlerde sıcak çorba ikramı yapıyor. Üniversite öğrencileri, hasta yakınları ve erken saatlerde çalışanlar başta olmak üzere binlerce Bandırmalı güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

Bandırma Belediyesi'nin hafta içi her gün ilçenin farklı noktalarında sabah erken saatlerde yaptığı sıcak çorba ikramı, yüzleri güldürüyor.

Bandırma Belediyesi, bu kış da çorba ikramlarına başladı. Çorba ikram noktaları sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere binlerce Bandırmalı güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

Çorba ikramı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde sıcacık ikram ettiğimiz çorbalarımızla güne başlıyor. İkram noktaları olarak üniversite öğrencilerimizin ve hasta yakınlarının yoğun olduğu lokasyonları seçtik. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Öğrencilerimiz, işçilerimiz ve hasta yakınlarımızın belediyemizin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak önceliğimiz. Halkımıza afiyet olsun" diye konuştu.