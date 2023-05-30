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Balyanoz Koyu'nda Yılan Paniği

Balyanoz Koyu'nda Yılan Paniği

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda görülen yılan paniğe sebep oldu. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda görülen yılan paniğe sebep oldu. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi'ndeki Balyanoz Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar, panik yaşayarak Balyanoz Koyu'nda görevli Darıca Belediyesi güvenlik görevlilerine haber verdi. Yılana zarar vermeden yakalayan güvenlik görevlileri durumu Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekiplerine bildirdi. Gelen ekip, yılanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere araca aldı. Yılan, doğal yaşama alanına bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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