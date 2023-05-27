Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Samsun'da sigara içerken evlerinin balkonundan düşen 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Alperen Kurt evlerinin 3. katındaki balkonda sigara içerken yere düştü. Ağır yaralanan Kurt, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Alperen Kurt yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN