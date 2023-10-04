Balıkesir Sındırgı'da Kadınlar İmece Usulü Yufka Yapıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar arasında yıllardır devam eden imece usulü kış hazırlıkları geleneği başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınlar bir araya gelerek yufka yapıyor ve bu yufkaları kışın ekmek ya da börek olarak tüketiyor. Aynı zamanda kuru yufkalar yöresel tirit yapımında da kullanılıyor. Kadınlar, bu geleneği sürdürerek hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınların yıllardır sürdürdüğü imece usulü kış hazırlıkları geleneği başladı.

Mahalle kültürünün yaşatıldığı ilçede, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınlar arasında imece usulü yufka yapılıyor.

Her gün bir kişinin kışlık yufkasının yapıldığı etkinlikte, pişirilen yufkalar, bir süre dinlendirildikten sonra kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Aynı zamanda kuru yufkalar yöresel tirit yapımında da kullanılıyor.

El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Yufka yapan kadınlardan Şennur Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları yufkalarla hem geleneği devam ettirdiklerini hem de sipariş alarak ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Yufkaları kışlık olarak stokladıklarını belirten Karaca, "Üniversitede öğrencilerimiz var, onlara destek amaçlı satış yapabiliyoruz. Onlara yiyecek olarak gönderiyoruz. El birliğiyle imece usulü komşularımızla her yıl yapıyoruz." diye konuştu.

Halime Demirel de komşularıyla birlikte her yıl kışlık yiyecekleri, yufkaları ve makarnaları yaptıklarını dile getirdi.

Demirel, "Bu sene de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Artık büyükşehirlerde imece usulü kalmamış ama bizim apartmanımızda bizim şehrimizde imece usulü olarak yufka yapılır." dedi.