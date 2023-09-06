Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda şehrin işgalden kurtuluşunun simgeleri arasında yer alan, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde gösteri yaptı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri Kurtderili Meydanı'ndan Stadyum Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiir sunumları sonrası Mehteran takımı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye bandosu marşlar seslendirdi.

SON GÖSTERİ TÜLÜTABAKLARDAN

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan Tülütabaklar, bu yıl da Balıkesirliler tarafından ilgiyle izlendi. İşgal yıllarında, giydikleri kostüm ve ürkütücü görünümleriyle düşman devriyelerine korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabakları canlandıran derici esnafı ve çocukları, alana geldi. Balıkesir'de maskot haline gelen Tülütabaklar, davullar ve zurna eşliğinde gösteri yaptı. Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki Tülütabakları canlandıran grup, etkinliğe katılanların üzerlerine doğru koşup eğlenceli anlar yaşattı. Tülütabakları ilk defa karşısında gören bazı çocuklar korktu, bazı aileler de hatıra fotoğrafı çektirdi.