Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Yaşlılara Trafik Eğitimi Verdi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, huzur evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlı bireylere hem trafik eğitimi hem de moral verdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, huzur evleri ve rehabilitasyon merkezilerinde kalan yaşlı bireylere hem trafik eğitimi hem de moral verdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Karayolları eylem planı dahilinde Huzurevleri ve Rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlılara yönelik ziyaret gerçekleştirildi. Yaşlı bireylere yönelik düzenlenen seminerde; trafik, yayaların trafikte dikkat etmesi gereken hususlar, kavşaklar, trafikte geçiş üstünlüğü, trafik kuralları, trafik uyarı işaretleri konularında eğitim verildi. Eğitim haricinde yaşlılarla tek tek ilgilenen emniyet personelleri, Türk Polis Teşkilatının her zaman yanlarında olduklarını dile getirdiler. - BALIKESİR