Balıkesir Havran'da Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesi'nde zeytinlik alanda çıkan örtü yangını itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Çamdibi kırsal mahallesi Edremit Havran Yolu yakınlarında zeytinlik alanda başlayan örtü yangını kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. - BALIKESİR