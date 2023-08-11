Balıkesir'deki Tarihi Meşe Ağaçları Bakıma Alındı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki tarihi meşe ağaçları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce bakıma alındı. İlçenin Ören Mahallesi'nde çalışmaya başlayan 13 kişilik rehabilitasyon ekibi, bir taraftan budama yaparken bir taraftan da ağaçların hastalıklı kısımlarını tedavi ediyor.

Burhaniye'nin Ören sahiline değer katan tescilli tarihi meşe ağaçları bakıma alındı. Orman mühendisi Uğur Gökceoğlu'nun başkanlığındaki 13 kişilik rehabilitasyon ekibinin bin 100 adet meşe ağacında başlattıkları çalışmanın bir ay devam etmesi bekleniyor. Meşe ağaçlarının bakıma alınması yörede oturanları sevindirdi.

YAKLAŞIK BİR AY SÜRECEK BAKIM YAPIYORUZ"

Uğur Gökceoğlu şunları söyledi:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu proje kapsamında daha önceki yıllarda birçok şehirde yapılan bakım çalışması bu sene Balıkesir de yapılıyor şu an. Ören'de bin 100 tane meşe palamudunun bakım çalışmasını yapıyoruz. Bu yaklaşık bir ay sürecek bir çalışma. Bu çalışma kapsamı içerisinde, ağaçların budanması, kuruyan dalların, sürgünlerin temizlenmesi ve birbirine temas eden zarar veren dalların temizlenmesi yer almaktadır. Bunun dışında ağacın yara bakımları da var. Yaraları temizleyip ilaçlayıp böcek ve mantara karşı ilaçlayıp çam katranı tatbik ediyoruz. Çam katranı bu yaraların daha fazla ilerlemesini engelliyor. Ağaç üzerinde veya gövde üzerinde bulunan kovukların su birikebilecek yerlerini özel bir paslanmaz telle kapatılıp içerisine su girmesini engelliyoruz. Bu da çürümeyi engellemiş oluyor."

"ÖREN'İ ÖREN YAPAN DEĞERLER BUNLAR"

Ekiplere teşekkür eden Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da "Anıt ağaçlarımızın, meşe ağaçlarımızın bakımları yapılıyor. Çok güzel bir ekip. 10 kişilik bir ekip, bu çalışmayı sürdürüyor. Amaç, ağaçlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek. Ben, Ören Mahallesi adına ekipte yer alan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaan Tuna ise, "Güzel bir hizmet. Sahip çıkalım bunlara. Ören'i Ören yapan değerler bunlar. Bunlar olmazsa zaten turistlerde gelmez. Bizler de buranın halkı olarak kötü görüntülerle karşılaşırız. Bizim olduğu kadar burada yaşayan bizim sembolümüz sincaplarımız da var. Mesela meşe ağaçlarını bizden çok onlar da kullanıyorlar. Onların da doğal yaşam alanları. Onlara da saygı göstermemiz lazım. Güzel bir uygulama. Yetkililere teşekkür ederiz budama yaptıkların için ilgilendikleri için" diye konuştu.