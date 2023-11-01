Balıkesir'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyenlere Cezai İşlem

Balıkesir'de trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen araç ve motosikletlere cezai işlem uyguladı. 373 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne bin 308 lira idari para cezası verildi.

Balıkesir'de trafik ekipleri il genelinde yaptıkları yüksek sesle müzik dinleyen araç ve motosikletlere yönelik denetimlerde 373 araç ve motosikletı kontrol ederken, gürültülü müzik dinleyen 3 araç sürücüsüne bin 308 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekiplerince, il merkezi Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek seste müzik dinleyen sürücüler üzerinde yapılan denetimde; 3 araç sürücüsüne Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan bin 308 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca 11 ekip 16 personelin katılımıyla gün boyu farklı noktalarda yapılan trafik uygulamalarında; 373 araç ve motosiklet sorgulanırken, 19 araca toplam 103 bin 073 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca 7 araç ve motosikleti trafikten men etti. - BALIKESİR