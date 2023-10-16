Balıkesir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Çınarlı Mahallesi'nde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Komşularının kötü koku fark etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası Çınarlı Mahallesi'nde tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Marmara Adası Çınarlı Mahallesinde yalnız yaşayan ve bir süredir haber alınamayan R.Ç.Ç.nin komşuları tarafından eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiği fark edildi. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapısı açılan evde R.Ç.Ç' nin cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından R.Ç.Ç'nin cansız bedeni Marmara Adası Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsi yapıldıktan sonra defnedileceği bilgisi verildi. - BALIKESİR