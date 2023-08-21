Balıkesir'de Sünnet Şenliği ilgi gördü

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 33.Turizm Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Sünnet Şenliği ilgi gördü. Ören Ayaklı Mesire alanında düzenlenen Sünnet Şenliğinde 36 çocuk erkekliğe adım atarken, çocuklar ve veliler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Burhaniye'de düzenlenen geleneksel Sünnet Şenliğinde coşku yaşandı. Sünnet çocukları palyaçolar eşliğinde eğlenirken, din görevlisi Kadir Özdemir ve Yavuz Baltacı da mevlit ve ilahiler okudu, dualar. yaptı. Sünnet çocukları anne ve babaları ile oyunlar oynarken, topluca hatıra fotoğrafları çekildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, aileleri tebrik etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri çocuklara birer çeyrek altın takarken, birer de kitap hediye etti. Velileri kutlayan Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalin son günü sünnet şenliğimizi yapıyoruz. Bu sene iş adamı Müjdat Bahadır sponsor oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız eğlendiler. Sünnet olan çocukların ailelerini tebrik ediyorum. Erkekliğe adım attıkları bu günde İnşallah, ömürlerinin diğer günlerinde de bahtları açık olsun. Şansları açık olsun. İnşallah, büyüdükleri zaman Türkiye'nin geleceğinde görev alırlar. Sünnetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ailelerini de tebrik ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları ve meclis üyeleri çocuklara altın taktı ve kitap hediye etti.