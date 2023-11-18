Haberler ›› Yaşam ›› Balıkesir'de Şiddetli Yağış Sonrası Evde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Balıkesir'de Şiddetli Yağış Sonrası Evde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde şiddetli yağış sonucu su dolan evde mahsur kalan kişiler ile bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evdeki su tahliye edildikten sonra kurtarılan kişilerin ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.