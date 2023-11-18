Balıkesir'de Şiddetli Yağış Sonrası Evde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde şiddetli yağış sonucu su dolan evde mahsur kalan kişiler ile bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evdeki su tahliye edildikten sonra kurtarılan kişilerin ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Balıkesir'de şiddetli yağışın ardından su dolan evde mahsur kalan kişiler ile köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altıeylül ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Savaştepe Caddesi'nde bulunan evin bodrum katını su bastı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kişiler ile bir köpeği çıkarttı.
Daha sonra itfaiye, evdeki suyu tahliye etti.
Kurtarılan kişiler ile köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.