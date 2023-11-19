Balıkesir'de Sağanak Yağmur Sonucu Ev Su Bastı

BALIKESİR'de, sağanak yağmur nedeniyle su basan bodrum katındaki evde yaşayan 3 kişilik aile ve köpeklerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'de, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle Savaştepe Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki evi su bastı. Evde yaşayanlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından bodrum kattaki evde yaşayan 3 kişilik aile ve köpeklerini kurtardı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri, eve dolan suyu da tahliye etti. (DHA)