Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması Sonucu Hayatını Kaybeden Çift Edremit'te Toprağa Verildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden Adil ve eşi Vildan Dağlı, Edremit'te defnedildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.