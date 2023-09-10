Balıkesir'de Orman Yangınına Karadan ve Havadan Müdahale

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Macarlar Mahallesi'nde ormana yakın kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.