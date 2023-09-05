Balıkesir'de Orman Yangını Söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalında ormanlık alana düşen yıldırım sonucu başlayan yangın söndürüldü.

Dutluca Mahallesi Bahçecik mevkisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana yıldırım düştü.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle bölgeye Edremit Orman İşetme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve ekipler sevk edildi.

Dağlık ve sarp olması dolayısıyla araçla ulaşılamayan bölgeye ekipler yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından varabildi.

Ekiplerin şiddetli yağan yağmura rağmen müdahale ettiği alevler, yaklaşık 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.