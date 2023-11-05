Balıkesir'de Orman Yangını: Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde başlayan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde-başlayan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi trafoya yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan müdahale devam ediyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam