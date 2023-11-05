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Balıkesir'de Orman Yangını: Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde başlayan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.