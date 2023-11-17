Balıkesir'de minare tamiri yapan çift takdir topluyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Hasan ve Selma Yalçın çifti, minare tamiri ve boyası yaparak geçimlerini sağlıyor. 65 yıldır minare ustası olan Hasan Yalçın'a eşi Selma Yalçın da 14 yıldır yardımcı oluyor. Çift, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor.

Balıkesir'de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hasan ve Selma Yalçın çifti minare tamiri ve boyası yaparak geçimlerini kazanıyor. Hasan Yalçın, 65 yıldır minare ustası olarak görev yaparken, eşi Selma Yalçın da 14 yıldan bu yana eşine yardımcı oluyor.

Yurdun değişik yerlerinde minare tamiri ve boyası yapan Yalçın çifti bu işi severek yapıyor. Pek çok insanın çıkmaya korktuğu minarenin en üst noktasını çıkan Selma Yalçın ve Hasan Yalçın, çalışmaları ile takdir topladı. Öğretmenler Mahallesi'nde Hacı Gürsesler Camiin minaresini tamir eden Hasan Yalçın çırak bulunmadığını söyledi. Eşinin de kendisine yardımcı olduğunu anlatan Hasan Yalçın," 65 yıldır minare tamiri yapıyorum. Biraz zor gelmeye başladı. Ama gene de yapıyoruz. Çırak bulamıyorum. Çırak yok. Olmadığı için eşimde yardım ediyordu. Oda şimdi başka işlere gidiyorum dedi. Olsun dedik bizde. Tek çalışıyorum. Yapabildiğimiz kadar. Bizden sonra bunu yapacak yok. Çırak da bulunmadığı için bırakacağız yavaş yavaş. Öğretmenler mahallesinde minarenin tepesini değiştiriyorum. Hep ekmeğimizi bu işten kazandık" dedi. Eşine yardımcı olduğunu anlatan 4 çocuk annesi Selma Yalçın, " Eşim 65 yıllık ustadır. Ben de 14 seneden beri yardımcı oluyorum. İşlerimizde birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Ona yardımcı olmaya gayret ediyorum. Ek iş üzerine başka işlere atıldım. Ara sıra eşime de yardımcı oluyorum. Öğretmenler mahallesindeki bu işe başladık. Ona destek olmaya geldim" dedi.