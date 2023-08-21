Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) makilik alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik mücadelenin sonunda kontrol altına alındı. Erdek ve Bandırma'dan itfaiye ekipleri feribotlarla adaya taşındı. Sabah saatlerine kadar bölgede soğutma çalışması yapılacağı öğrenildi.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde (Marmara Adası) makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Marmara Adası'nın Gündoğdu köyü yakınlarında makilik alanda başlayan yangın, yaklaşık 2 saatlik mücadelenin sonunda kontrol altında alındı. Erdek ve Bandırma'dan itfaiye ekipleri feribotlarla adaya taşındı. Sabah saatlerine kadar bölgede soğutma çalışması yapılacağı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam