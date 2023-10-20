Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaldırıma çarptı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir ticari araç, köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yatarak kaldırıma çarptı. Olayda sürücüye yardım için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kaza maddi hasarlı olarak sonuçlandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç, yan yatarak kaldırıma çarparak durdu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde meydana E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 26 ACF 040 plakalı otomobil köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yan yatıp kaldırıma çarparak duran ticari araç sıkışan sürücünün yardımına Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR