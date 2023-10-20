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Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaldırıma çarptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir ticari araç, köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yatarak kaldırıma çarptı. Olayda sürücüye yardım için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kaza maddi hasarlı olarak sonuçlandı.