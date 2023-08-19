Balıkesir'de Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde suya düşen genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Yenice kara yolu üzerinde Karapınar Alabalık Tesisleri civarında ailesi ile piknik yapan Melik Akkaya (24) suya düştü. Suya düşen genç boğularak hayatını kaybetti. Göndak arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR