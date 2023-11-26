Balıkesir'de fırtına: Deniz sokaklara taştı, yazlıklar su bastı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün gece yaşanan fırtına sırasında kabaran deniz sokaklara taşarken; yazlıkları su bastı ve bazı evlerde ise elektrikler kesildi.

Dün gece yaşanan fırtına Burhaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenler Mahallesi Plajı'ndan fırtınanın etkisiyle kabaran deniz suları, plajı aşarak sokaklara taştı. Bazı araçlar sular içinde kaldı. Belediye ekipleri iş makineleri ile plaja kumdan set yapmaya başladı. Ören Plajı'nda ise bazı büfeler sular altında kalırken, bazı yazlıkların çevresi de sularla kaplandı. Gece saat 01.00 sıralarında ise fırtınanın etkisi ve kabaran denizle birlikte Orjan ve Haberkent siteleri sular altında kaldı.

Orjan Tatil Sitesi İşletme Müdürü Şaban Özinan, "Bugüne kadar ben 26 senedir buradayım. Denizin bu şekil kabardığını ve geldiğini hiç görmedim. Bir çok yerde elektriğimiz yok. UEDAŞ'ın elektrik panoları ve sayaç panolarını birçoğu yandı. Geceden beri buralardayım. Dolaşıyorum. Yardıma muhtaç üyelerimiz var. Bir çoğunun da şu an elektriği yok. Isınma problemi var. Onları çözmeye çalışıyoruz. UEDAŞ'a ulaşamıyorum. Yani yapabildiğimizi kendi imkanlarımızla yapmaya çalıyoruz" dedi.