Balıkesir'de Engelsiz Şehir çalıştayı gerçekleştirildi

Balıkesir'de düzenlenen Engelsiz Şehir çalıştayında, engelli bireylerin deneyimleri ve bilgileri paylaşıldı. Panelde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Ressam Eşref Armağan, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Oyuncusu Esra Şentürk ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden avukat Cüneyt Altıparmak konuşmacı olarak yer aldı. Programda, görme engelli ressam Eşref Armağan'ın sergi açılışı da yapıldı.

Balıkesir'de "Engelsiz Şehir Balıkesir" çalıştayı gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, oyuncu Ceyda Düvenci'nin "Engelsiz yaşam" söyleşisiyle başladı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen panelde ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Ressam Eşref Armağan, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Oyuncusu Esra Şentürk ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden avukat Cüneyt Altıparmak katılımcılara bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, konuşmasında, geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olduğunu belirterek, insanların umutlarını hiçbir zaman yitirmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak da engelli olmasına rağmen birçok farklı deneyimler edindiğini ifade etti.

Koçak, "Sınırların hepsini insanın kendisi belirler, gitmek isteyen insanın en büyük engeli kapısının eşiğidir. Ona göre durun, düşünün kendinizi değerlendirin. Kendinizden asla vazgeçmeyin." dedi.

Programda, görme engelli ressam Eşref Armağan'ın sergi açılışı da yapıldı.

Çalıştay, panelin ardından yapılan oturumların ardından sonra erdi.

Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost da katıldı.