Balıkesir'de bin 500 kişiye aşure ikramı

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Muharrem ayının girmesiyle başlayan aşure hayırları devam ediyor. Kadınların hazırlayıp servis ettikleri 4 kazan aşure Cumhuriyet Meydanında bin 500 kişiye ikram edildi. Aşureyi yiyen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya 'Cemiyet olarak geleneksel aşure hayrımızı yaptık. 19 yıldan bu yana yaklaşık bin - bin 500 kişilik aşure yapıyoruz. Bu sene 4 kazan yaptık. Katılım güzeldi. Yiyenlere afiyet olsun. Geleneğimizi her yıl devam ettirmeye çalışıyoruz' dedi.