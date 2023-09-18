Balıkesir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor. Şehrini Keşfet - Gelecek Enerjini Koru sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde parklarda hareketlilik etkinlikleri, bisiklet sürüş eğitimleri, spor ve dans gösterileri, çocuk atölyeleri ve çevre eğitimleri gibi programlar yer alıyor. Ayrıca 20 Eylül'de Otomobilsiz Kent Günü etkinliği düzenlenecek.

Tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı etkinliklerle Balıkesir'de kutlanıyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye'de yüzlerce belediyenin proje ve etkinliklerle haftaya katılım sağladığını belirterek Balıkesir'in de düzenlediği etkinliklerle öne çıkan şehirlerden biri olacağını ifade etti.

Her yıl tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı etkinliklerle Balıkesir'de kutlanıyor. Bu yıl "Şehrini Keşfet - Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla düzenlenen etkinlikler dahilinde 22 Eylül'e kadar parklarda hareketlilik etkinliğinden bisiklet sürüş eğitimlerine, spor ve dans gösterilerinden çocuk atölyeleri ve çevre eğitimlerine kadar 7'den 70'e herkese yönelik programlar yapılıyor.

Otomobilsiz kent günü kutlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'na özel olarak hazırlanan çeşitli etkinliklerde kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor. 20 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'de "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği gerçekleştirilecek. Aktif hareketlilik, toplu taşıma kullanımı ve akıllı ulaşım çözümlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü'nde Edremit, Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi trafiğe kapatılarak bisiklet sürüş etkinlikleri yapılacak.

'Sağlıklı bir yaşamı hedefliyoruz'

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TBB'nin yürütücüsü olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası'nın; kentlerde sürdürülebilir, temiz ve sağlıklı yaşam şartlarını hedefleyen bir çalışma olduğunu söyledi. Türkiye'de yüzlerce belediyenin proje ve etkinliklerle haftaya katılım sağladığını belirten Başkan Yılmaz, Balıkesir'in de düzenlediği etkinliklerle öne çıkan şehirlerden biri olacağını ifade etti. - BALIKESİR