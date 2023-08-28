Balıkesir'de alevlere teslim olan tek katlı ev söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangında boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ve mahalleli rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'de alevlere teslim olan tek katlı ev, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen ev, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30'da Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kocacami Mahallesi Karagemici sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.E.'ye ait tek katlı boş evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Büyük korkuya sebep olan yangın, bir saatlik müdahalenin sonunda çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi ile mahalleli rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR