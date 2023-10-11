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Balıkesir'de Ahşap Elektrik Direği Devrildi: İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir elektrik direği devrildi ve altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.