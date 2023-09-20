Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hareketlilik Haftası Etkinliğiyle Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi"Şehrini Keşfet" çağrısı ile Hareketlilik Haftası Edremit'te düzenlenen etkinlik ile başladı.

Etkinliğe, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin, Büyükşehir Genel Sekreter Yrd. Akif Şincan, Körfez Daire Başkanı Muhammet Vurmaz, Ulaşım Daire Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin, vücudumuzun ve tabiatın; bize ömür dediğimiz bir süreliğine "emanet" olarak verildiğini belirterek, "Bizden sonra gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak zorunda olduğumuz gibi kaliteli ve konforlu bir ömür için sağlığımızı korumak zorundayız. Bunun için öncelikle yiyip içerek kazandığımız enerjiyi ertesi güne bırakmadan harcamalıyız. Bunun için ulaşımda çevreyi kirleten motorlu araçların kullanmak yerine öncelikle yürümeli ve bisiklet kullanmalı ve elektrikli araçları tercih etmeliyiz. Enerjimizi de mahallemizi, ilçemizi, ilimizi tanıma fırsatı olarak harcamalıyız. Zira Balıkesir yirmi ilçesiyle tabiat, kültür, tarih zenginliği ile bulunmaz bir değerdir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu amaçla bisiklet ve yürüyüş yollarını hızla arttırıyoruz. Toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek üzere öncelikle çevreyi kirletmeyen, konforlu araçlar ile kolay ve düzenli bir ulaşım sistemi oluşturduk. Sadece bu hafta değil 365 gün bol bol yürüyüş yapalım, ulaşımda bisiklet, elektrikli araçlar ve toplu taşıma araçlarını kullanalım. Bunu yaparken de şehrimizi tanıyalım."dedi. Etkinlikte açılan stantlarda sağlık ve çevre bilinci eğitimi, bisiklet kullanma eğitimi verildi. - BALIKESİR