Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 bin 200 cenazenin naklini gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların cenaze nakli ve mezarlık bakım onarımlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 395'i uçakla olmak üzere toplam 10 bin 200 cenazenin nakli gerçekleştirildi. Hava yolu ile yapılan cenaze nakli sözleşmesi ile vatandaşlar artık uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakledebiliyorlar.

Vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her zaman yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 395'i uçakla olmak üzere 10 bin 200 cenazenin naklini gerçekleştirdi. Bir yandan da mezarlıkların bakım onarımlarını maneviyatına uygun olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmetleri Şube Müdürü sosyal belediyeciliğe önem veriyor. Vatandaşların en sevdikleri ile vedalaştıkları alanların tarihi dokusuna zarar vermeden bakımlarını yapan ve maneviyatına uygun olarak düzenleyen Büyükşehir Belediyesi il içi ve il dışı binlerce cenazeyi de ücret almadan naklediyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile gerçekleştirilen 'hava yolu ile cenaze nakil sözleşmesi' sayesinde bir hava yolu şirketiyle cenazeler Türkiye'nin dört bir yanına hava yolu ile ücretsiz naklediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 10 adet cenaze nakil aracı ile 2018 yılından bu yana kara yolu ve hava yoluyla 6 bin 900'ü şehir içi 3 bin 300'ü de şehir dışı olmak üzere toplam 10 bin 200 cenazenin nakli gerçekleştirildi.

Hava yolları ile nakil büyük kolaylık

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talebi üzerine 20 Ekim 2020 tarihinde bir hava yolu şirketi ile cenaze nakil sözleşmesi yaptıkları bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Toprak, "Hava yolu aracılığıyla da toplam 395 cenazemizi il dışına ücretsiz olarak naklettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bir hava yolu şirketi arasında yapılan 'Hava yolu ile cenaze nakil sözleşmesi' ile hayata geçirilen hizmet, şehrin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek olan cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hizmetle vatandaşlarımız artık uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakledebiliyorlar" dedi.

Cenaze araçları deprem bölgesinde hizmet verdi

Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak mezarlık, cenaze nakil ve defin hizmetlerini etkin kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Müdür Toprak, 11 ili etkileyen depremin ilk gününden itibaren bölgeye gittiklerini ve iki adet cenaze aracı ve dört şoförle bölgede cenaze hizmeti verdiklerini söyledi.

Kurulduğu günden bu yana 20 ilçe belediyesi ile cenaze ve mezarlık hizmetlerinde beraber çalıştıklarını vurgulayan Müdür Toprak, kefen, ceset torbası, tahta gibi ayni ve nakdi yardımlarla ilçe belediyelerini desteklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 444 40 10 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli. - BALIKESİR