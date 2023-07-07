Balıkesir Aromaterapi Festivali Başladı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi, 4'üncü Balıkesir Aromaterapi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 4 gün devam edecek festivalin ilk günü lavanta hasadı yapılırken, lavanta tarlasında 'Bitkilerle Doğan Gelen Güzellik Defilesi' yapıldı.Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) 4'üncü Balıkesir Aromaterapi Festivali'nde seminerler ve atölyeler yapılırken, vatandaşlar aromatik bitkileri tanıma fırsatı buldu. Çocuklara boyama atölyeleri yapılırken, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın da katılımıyla lavanta hasadı yapıldı. Dr. Saraç, lavantanın faydalarını anlattı. Burhaniyeli kadınlar lavanta tarlasında 'Bitkilerle Doğadan Gelen Güzellik' adlı defile yaptı. BAÇEM Yüksek Ziraat Mühendisi Uğur Binbir, Türkiye'nin her tarafından katılımcımız var. Gündüz BAÇEM de seminerlerimiz ve atölye çalışmalarımız, akşam ise Ören Meydanı'nda stant çalışmaları, konserler gerçekleştirilecek. Katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bugün katılım yüksek. Aromaterapi her geçen gün Türkiye'de değeri artan bir ivme ile hareket ediyor dedi.

'TÜKETİCİLERİ BİLİNÇLENDİREN BİR FESTİVAL'

Festival düzenleme kurulundan Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Defile yaptık. Hem akademisyen hem de bölgede yaşayan birisi, doğanın güzelleşmesini kültürle birlikte aktaran biri olmaktan gurur duyuyorum. Eğitici ve bilgilendirici olmasının yanı sıra farkındalığı artıran, bölgeye ekonomik katkı sağlayan ve tüketicileri bilinçlendiren bir festival ifadelerini kullandı.

Festival eğitmenlerinden kimya mühendisi Melisa Bozkurt ise Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünde okudum. Kursiyer olarak başladım. Burada çocuklar için doğadaki materyallerden sanat atölyesi ve aromaterapi yağlarıyla parfüm atölyesi yapıyoruz diye konuştu.(DHA)