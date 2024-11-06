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Balıkçılar, Misina İpi Dolanan Flamingoyu Kurtardı

Balıkçılar, Misina İpi Dolanan Flamingoyu Kurtardı
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İzmir'de balıkçılar, tekne ile açıldıkları sırada misina ipi dolanan bir flamingo ile karşılaştı. Flamingoyu kurtaran balıkçılar, yaşananları cep telefonu ile kaydetti.

İZMİR'de, tekne ile açılan balıkçılar, üzerine misina ipi dolanan flamingoyu kurtardı.

İzmir Körfezi'nde bulunan Sasalı Kuş Cenneti yakınlarında sabah saatlerinde 'Berlin' isimli tekneyle açılan balıkçılar Murat Değişmez, Tolgacan Pusat ve Davood Mohammadi, üzerine misina ipi dolanmış bin flamingoyu fark etti. Uçamayan flamingoyu tekneye alan balıkçılar, üzerine dolanan misinadan kurtarıp, tekrar denize bıraktı. Balıkçılar, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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